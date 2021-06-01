في 9 محافظات.. ننشر تفاصيل تطوير محطات مسار العائلة المقدسة

بذلت الدولة المصرية خلال العامين الماضيين بمجهودات كبيرة في تطوير مسار العائلة المفدسة والذي يعد أحد المسارات السياحية الدينية الهامة وخلال الملف التالي نوضح التطويرات التي تمت بمحطات المسار في تسع محافظات مختلفة.





موقع سمنود بالغربية:

كانت أولي النقاط التي تم افتتاحها علي مسار العائلة المقدسة بعد أن تم الإنتهاء من أعمال تطويرها وتأهيلها بنسبة 100%، وذلك في شهر يناير ٢٠٢١.





وشملت أعمال التطوير تنظيف ميكانيكي لواجهة ومداخل كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، التي تم إفتتاحها عام 2016م بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، بإلاضافة إلى القباب وبرجي الأجراس لازالة آثار الأتربة. كما تم إعادة تنظيم حركة المشاة وتهذيب السوق الشعبي المحيط بالموقع بطريقة حضارية، وتحويل الشارع المؤدى للكنيسة لطريق مشاه سياحي واعادة تمهيده بالبلاط باستخدام الإنترلوك ودهان جميع واجهات المحلات الواقعة على جانبى الشارع بلون موحد وعمل لافتات بأسماء هذه المحلات بتصميم ولون موحد يتناسب مع الطراز المعماري للكنيسة، كما تم عمل نافورة جديده بميدان البدراوى وتوسعة الميدان، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات في نهاية الميدان وعمل لوحات ارشادية علي جانبي الشارع للتعرف بآثار مدينة سمنود.





موقع تل بسطا بالشرقية:

وأهمية موقع تل بسطا بمحافظة الشرقية تأتي من احتوائه على موقع البئر الذي مرت به العائلة المقدسة والذي يقع وسط منطقة أثرية تحيط بالبئر.





وتم تطوير الموقع بالكامل حيث تم تركيب اللوحات المرورية المؤدية الى الموقع والتي تحمل شعار المسار، تم انشاء سور جديد لتحديد الموقع والحفاظ على آثار المنطقة، تم تجديد قاعة العرض المتحفي وتجهيزها بمستلزمات العرض، تم زراعة اشجار النخيل بطول الطرق المؤدية للموقع، وتم تركيب مجموعة البانارات المضيئة بمحيط الموقع الأثري، وتم تركيب مجموعة من المظلات ومواقع استراحة الزائرين،و تجهيز غرفتين للتأمين ومركز للوسائط السياحية مزودة بجهاز Xray، وتم تطوير دورات المياه السياحية بالكامل واللوحات الإرشادية والمعلوماتية لمكونات المنطقة وأجزائها واللافتات المعلوماتية بالطرق العامة،وترميم السور الحالي واستكمال الأجزاء المكشوفة، وإنشاء مظلات.





موقع كنيسة السيدة العذراء مريم سخا بكفر الشيخ:

اُفتتح الموقع بعد تطويره بالكامل حيث تم توفير مظلات خشبية ومقاعد للزائرين في الساحة الخارجية من الحجر والخشب بما يتفق مع الجو العام للمنطقة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان، وتوفير نظام تأمين من خلال تركيب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة، ونظام حديث للإضاءة لإنارة المنطقة ليلا واظهار أماكن الجمال بها، كما تم توفير مكان لانتظار السيارات وومشى للزائرين. واعادة تأهيل ارضيات الطريق المؤدى للكنيسة وانارته سياحيا ويجرى تركيب البانارات المضيئة التي تحمل ايقونات المسار.





رُفعت كفاءة الشارع المؤدي للكنيسة وتبليط الارصفة ووضع سلات قمامة وتحويل الشارع الى منطقة للمشاة فقط، بالإضافة إلى طلاء واجهات العمارات الواقعة على جانبي الطريق المؤدي للكنيسة واضاءتها، وزراعة اشجار النخيل على طول الممر الرئيسي للمسار.





موقع مصر القديمة "مجمع الأديان"

تقع هذه المنطقة في مصر القديمة وتعتبر رمزًا للتواصل الحضاري الديني وأحد الأيقونات الهامة على مسار رحلة العائلة المقدسة لما تحويه من دور عبادة للديانات السماوية الثلاثة، وبالتعاون مع محافظة القاهرة تم إعادة رصف الشوارع المؤدية إلى المنطقة وإنشاء طريق بديل لوسائل النقل العام، ووضع العلامات واللوحات الإرشادية المظلات، وإنشاء بوابات سياحية للمنطقة تحمل أيقونة العائلة المقدسة على مسافة بين 800 م إلى 1 كم من موقع المزار، وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة وإعادة كسوة الأسوار المهدمة وإنشاء (6) وحدات لدورات المياه الذكية وزراعة 500 نخلة، وتم الانتهاء من ترميم كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة عام 2016م ويتم حاليا إنهاء الأعمال بالتنسيق مع محافظة القاهرة.





موقع المطرية وشجرة مريم:

تم تطوير موقع بئر وشجرة مريم من الداخل تطويرا شاملا شمل استبدال بعض الدعامات الحاملة للشجرة ووضع كشافات حولها للإضاءة ليلا، وتركيب سور خشبي حول الشجرة الأثرية لحمايتها بشكل دائم، كما تم أيضا تطهير البئر المجاور للشجرة، مع تطوير الشلال الموجود به.





وتم عمل صيانة كاملة للأرضيات والجدران والأبواب داخل أسوار المنطقة، وكسوة الأسوار الخارجية.كما تم ترميم حوائط المحكي، وإزالة الأملاح والشوائب بالقباب، معاجلة اللوحة الزيتية به. وجاري تجهيز قاعة للعرض المتحفي لعرض بعض القطع الأثرية من العصر القبطية وصور تاريخية لمواقع الرحلة المقدسة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالموقع الأثري من الداخل حيث تم عمل برجولة ومظلات ومقاعد حول الشجرة، بالإضافة إلى تجهيز مركزا للزوار لعرض أفلام وثائقية عن رحلة العائلة المقدسة في مصر.





وشملت أعمال التطوير إعادة دهان الواجهات للمباني الواقعة في محيط الموقع، وإعادة كسوة الأسوار وإعداد قاعة للعرض المتحفي ليتم وضع القطع الأثرية بها، إلى جانب تطوير الخدمات السياحية بالمنطقة، وتزويد الموقع بعناصر جمالية وتنسيقية لتتواكب مع المظهر التاريخي للموقع وأهميته كنقطة مرور مهمة لمسار العائلة المقدسة، وتطوير المحيط الخارجي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وسوف يتم افتتاحها قريبا فور الانتهاء من مشروع التطور.





موقع كنيسة المعادي:

أنشأت منطقة خدمات ومرافق للزائرين، وأماكن انتظار للسيارات السياحية، والبــدء في إقامــة المرسى السياحي أمــام الكنيســة، بالإضافة إلى تنسيق الموقع من تشجير ووضع لافتات إرشادية وأماكن استراحة للزائرين ودورات مياه إضافية بطول مسارات الزيارة.





موقع كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية:

جار تطوير المحيط الخارجي وتنظيم حركة الدخول والخروج الى الموقع شاملا موقع معبد موسى بن ميمون وذلك فى إطار التطوير الشامل الذى تقوم به محافظة القاهرة لتطوير منطقة الازهر والحسين





موقع وادي النطرون:

تم رصف 24 كم طرق دائرية تصل الأديرة بعضها بالبعض، وإنشاء بوابات عند المدخل وعند دير السوريان وعند دير الباراموس، وأعمال الإنارة تمت بالتنسيق مع محافظة البحيرة، وتم إنشاء طريق جديد مزدوج بديل عن الطريق الذى انهار في سيول عام 2015 (مؤدى إلى دير الباراموس)، كما تم إنشاء مواقع توقف في أثناء زيارة الأديرة، وكذا إنشاء دورات مياه.





توجد في المنطقة بحيرة نبع الحمراء وهى نقطة أساسية للمرور وبها بئر مياه عذبة في وسط بحيرة شديدة الملوحة. وسيتم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظة البحيرة لإعادة تخطيط المنطقة على نحو متوافق بيئيًا وروحانيًا مع طبيعة المنطقة، لتكون نقطة الخدمات الرئيسية في المنطقة وتوفير الإقامة.





وتم تركيب عدد المظلات الخشبية بمقاعد،وتركيب مجموعة من اللوحات الإرشادية والمرورية تحمل شعار المشروع، والانتهاء من تركيب اللوحات المعلوماتية بكل دير وتركيب مجموعة من المعابر الارشادية عند مدخل المدينة وعند بدايات محيط الاديرة الثلاث تحمل شعار المسار.





كما تم الانتهاء من زراعة اشجار النخيل المثمر على طول الطرق المؤدية للأديرة،وتركيب مجموعة من البانارات المضيئة على الطرق المؤدية للمواقع وجارى تركيب المتبقي منها، ورصف الطرق المؤدية إلي الأديرة الأربعة (دير الأنبا مقار، دير الأنبا بيشوي، دير البرموس، دير السريان)، وزراعة أشجار النخيل علي جانبي طرق خط السير، وتم الانتهاء من أعمال التشجير علي الطريق المؤدي لديري السيدة العذراء السريان ودير القديس الأنبا بيشوي، ودير البراموس ودير الأنبا مقار، وعمل بعض النافورات في الطرق المؤدية للمسار، وتم عمل سور من الأحجار علي جانبي الطريق المؤدي للأديرة الأثرية وذلك تمهيدًا لعمل بانوراما تجسد زيارة العائلة المقدسة لمصر بوجه عام ولمدينة وادي النطرون بوجه خاص.





تم ترميم وصيانة أديرة وأدي النطرون منذ عام 2015، حيث تم ترميم كنيسة السيدة العذراء البراموس وأعمال الترميم بكنيسة السيدة العذراء بدير السريان من الداخل والخارج، وعمل شبكة لصرف مياه أمطار السيول. كما تم الإنتهاء من أعمال الترميم للمباني الأثرية الواقعة داخل سور دير القديس الأنبا بيشوي وهذه المباني هي (كنيسة الرهبان – قلالي الرهبان-الطاحونة الأثرية وملحقاتها،وغرفة بيت لحم). ترميم كنيسة الأنبا بيشوي من الخارج، تركيب شبكة لصرف مياه الأمطار تحسبًا لأية سيول قد تقع مجددًا، هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال ترميم كنيسة التسعة والأربعين شهيد بدير القديس الأنبا مقار، وعمل ميول للسقف لتصريف مياه الأمطار.





موقع جبل الطير بالمنيا:

تم إنشاء طريق مباشر للوصول إلى الدير وتطوير منطقة الدير كاملة وإقامة مبنى فندقى يشتمل على وحدة دورات مياه وكافتـريـا سياحى، تم تهذيب مدخل المنطقة الأثرية بداية من الطريق الشرقى للقادم من اسيوط حتى مدخل الدير، وتم الانتهاء من زراعة اشجار النخيل المثمر بطول الطرق المؤدية للدير، وانشاء مركزا للزائرين مزود بقاعة عرض إلكترونى، والانتهاء من تركيب عدد 2 معبرة تحمل شعار المسار، تم الإتهاء من تركيب اللوحات المرورية التى تحمل شعار المسار بمحيط الدخول للمنطقة، تم التوافق على انشاء مرسى نيلى امام جبل الطير.





موقع دير درنكة ودير المحرق بأسيوط:

تم عمل مظلات وأماكن لجلوس الزائرين بكل دير، وإعداد لوحات إرشادية بامتداد طرق الوصول الى الأديرة تحمل شعار المسار، وعمل لوحات معلوماتية بداخل كل دير،و الانتهاء من عمل معابر عند مداخل الاديرة تحمل شعار المسار ويحدد النطاق السياحي للمنطقة، وتم انشاء طريق يربط دير المحرق بالمناطق الاثرية المحيطة، وتمهيد الطريق المؤدى لدير درنكة ويجرى زراعه النخيل بطوله.





موقع الفرما بشمال سيناء – شرق بورسعيد:

تم تمهيد الطرق الترابية بمحيط تل الفرما ورصف طريق بطول 4كم يصل الموقع بالطريق الساحلي، كما تم اقامة عدد من اللوحات المرورية بمحيط الموقع تحمل شعار المسار.



