عمرو موسى يطالب باستكمال قناة "جونجلي" لمواجهة آثار سد النهضة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن سد النهضة أحد عناوين فرعية في خطة كبيرة، لافتا إلى أننا نقرأ عن 4 سدود على نفس النهر، مشددا على أهمية العمل على استكمال بناء قناة جونجلي، وذلك بهدف تعظيم موارد نهر النيل.





وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يجب أن تتخذ الدولة المصرية إجراءات لمواجهة سوء التصرف في المياه بمصر، من خلال إعادة النظر في وسال الري، وخريطة المحاصيل المنزرعة.



