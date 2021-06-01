تعرف على المرشحين لقيادة ريال مدريد خلفًا لزيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنريال مدريد الإسباني لم يتخذ حتى الآن قرارًا بشأن هوية مدربه الجديد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن زيدان تقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد قبل موسم من نهاية عقده يوم الخميس الماضي ولم يرغب في الاستمرار مع الملكي بعد نهاية الموسم المنصرم بدون أي ألقاب.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري كان من أبرز المُرشحين بقوة لخلافة زيدان داخل ريال مدريد ولكن المدير الفني الإيطالي أدار ظهره للملكي وقرر العودة إلى يوفنتوس من جديد بعد موسمين من الرحيل.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه بعد استبعاد خيار أليجري استبعدت إدارة ريال مدريد أيضًا فكرة تعيين لوف مديرًا فنيًا للملكي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد أمامه الآن ثلاث خيارات بشأن المدير الفني الجديد، حيث يتواجد كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى الإيطالي أنطونيو كونتي بجانب راؤول جونزاليس.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نسبة تعيين راؤول كمدير فني أقل من الثنائي الآخرين على الرغم من أنه مدرب للكاستيا وأسطورة النادي ولكن إدارة النادي تفضل مدير فني يتمتع بخبرة أكبر.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني المُفضل لدى فلورنتينو بيريز رئيس الملكي هو بوكيتينو الذي طلب الرحيل عن حديقة الأمراء بعد خلافات مع إدارة النادي الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة تمسك إدارة باريس سان جيرمان باستمرار بوكيتينو فإن ريال مدريد سيذهب إلى التعاقد مع الإيطالي كونتي عقب استقالته من تدريب إنتر ميلان الإيطالي.



