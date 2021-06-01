عضو بالشيوخ: نؤيد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أيد الدكتور مؤمن معاذ، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





وأكد"معاذ" في تصريح لبوابة "الفجر" أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو القضاء علي قوائم الإنتظار للمرضي ودعم شراء الأدوية وعلاج الطوارئ الطبية مثل الحروق والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والجراحات العاجله والأزمات القلبية الحادة، بالإضافة إلى الحوادث والكوارث والأوبئة والحالات الأخري المستجدة.





وأشار "عضو مجلس الشيوخ" إلى أن الفائدة التي تعود على المواطنين من إنشاء الصندوق هو إيجاد فرص لعلاج الطوارئ الطبية.



