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مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، يرحب برحيل نجم الفريق خلال جلسة جمعته مؤخرا، مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق بنهاية الموسم الجاري، وطلب سرعة البحث عن رأس حربة سوبر أفريقي وتدعيم صفوف الفريق به بداية من الموسم الجديد.

وأضاف، أن الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى موافقة مبدئية على رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشرط التعاقد مع مهاجم أخر مميز يفوق إمكانياته، خاصة أن الفرنسي انتقد أداء اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقد سبق وحددت إدارة المقاولون العرب السعر النهائي للاستغناء عن التونسي سيف الدين الجزيري، المعار إلى فريق الزمالك لنهاية الموسم الحالي، حيث طلبوا 12 مليون جنيه إذا أراد الزمالك أن يشتري سيف الجزيري بشكل نهائي.

وكلفت اللجنة المؤقتة التى تدير القلعة البيضاء، الثنائي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه بملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق.

وتنتظر إدارة القلعة البيضاء تقرير الجهاز الفنى بشأن هذا الأمر، خاصة أن ملف التجديد للاعبين أو الاستغناء عن البعض سيتم بعد هذا التقرير.

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