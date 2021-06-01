يوسف الحسيني عن رفع صورة "السيسي" في غزة: عرفان بدور مصر (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على رفع الفلسطينيين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند استقبال رئيس المخبرات المصرية اللواء عباس كامل، قائلًا: "الصورة دي مش المفروض انها تفرح كلك مصري، المتفق والمختلف والموالي والمعارض.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ان الجميع عليه ان يفخر برفع صورة رئيس مصر في الأراضي الفلسطينية، لأنها تعتبر عرفان بدور مصر في شخص الرئيس.



