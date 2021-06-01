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يوسف الحسيني عن رفع صورة "السيسي" في غزة: عرفان بدور مصر (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:15 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على رفع الفلسطينيين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند استقبال رئيس المخبرات المصرية اللواء عباس كامل، قائلًا: "الصورة دي مش المفروض انها تفرح كلك مصري، المتفق والمختلف والموالي والمعارض.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، ان الجميع عليه ان يفخر برفع صورة رئيس مصر في الأراضي الفلسطينية، لأنها تعتبر عرفان بدور مصر في شخص الرئيس.

ولفت إلى أن السودانيين عندما قاموا بحمل سيارة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فهذا يرجع إلى أن "ناصر" انتصر لإفريقيا وللسودان في حق تقرير المصير.

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بوابة الفجر اللواء عباس كامل الفجر

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