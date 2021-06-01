النيابة العامة تفجر مفاجأة بشأن المتحرش البرازيلي: حاول الهرب

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار النائب العام حمادة الصاوي عن تحديد هُويّة البرازيلي المتحرش بإحدي الفتيات المصريات داخل أحد المحال لبيع البرديات الفرعونية كما تم تحديد مكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، وأنَّ المذكور غادر مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها- في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته.





وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري بأحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته، وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه، وعلى هذا أدرجت «النيابة العامة» اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.





كانت قد أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام منذ قليل بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية بأحد المحالِّ.



