"الأوقاف" تكشف تفاصيل تنفيذ 8 مدارس جديدة من الموارد الذاتية

كشف عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، تفاصيل الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من الموارد الذاتية للوزارة، قائلًا: "وزارة الأوقاف لديها دور كبير في خدمة المجتمع، وبناء الانسان المصري، في إطار تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، وما تقتضيه شروط الواقفين".





وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "ألاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن هناك برتوكول وقع بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوفير 200 مليون جنيه، لبناء مدارس في القرى الأولى بالرعاية.



