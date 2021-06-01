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النيابة: مترجم متخصص أكد الإيحاءات الجنسية في فيديو المتحرش البرازيلي
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:58 ص
مـروة هيـكل
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سألت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مترجمًا متخصصًا في واقعة تحرش برازيلي الجنسية بفتاة مصرية داخل أحد المحال لبيع البرديات الفرعونية فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمرت قبل قليل بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية بأحد المحالِّ.
ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها، كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
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