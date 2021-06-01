النيابة: مترجم متخصص أكد الإيحاءات الجنسية في فيديو المتحرش البرازيلي

سألت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مترجمًا متخصصًا في واقعة تحرش برازيلي الجنسية بفتاة مصرية داخل أحد المحال لبيع البرديات الفرعونية فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.





هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه.





كانت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمرت قبل قليل بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية بأحد المحالِّ.



