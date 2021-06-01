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سفير جيبوتي بالقاهرة: حجم التبادل التجاري مع مصر ارتفع 400%

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:49 ص
محمد طهر حارثي
محمد طهر حارثي
هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد طهر حارثي، سفير جيبوتي في القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلاده كانت منتظرة منذ فترة، ورئيس جيبوتي استقبل الرئيس السيسي استقبالا حارًا.

وأشار "حارثي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يضع قدمه في جيبوتي منذ استقلالها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعاون خلال الفترة المقبلة بين البلدين سيعكس الأخوة بينهما.

وأضاف سفير جيبوتي في القاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي شهد ارتفاعا 400% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مؤكدا أن المنتج المصري معروف بجودته.

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