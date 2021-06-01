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طبيب: الفطر الأسود سهل علاجه في مراحله الأولى (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال محمد الشرنوبي، أستاذ طب الأنف والأذن بطب عين شمس، إن مرض الفطر الأسود مرض قديم ولا يسبب أي مشاكل للأشخاص الذين لا يعانون من نقص في المناعة.

وأضاف "الشرنوبي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سب بي سي" أن مرض الفطر الأسود من الفطريات الانتهازية التي تستغل ضعف المناعة عند المريض ويقوم بالتوغل في أنسجة الأنف.

وأشار إلى أن الفطر الأسود عندما يصل إلى مراحله المتأخرة يتسبب في عمل غرغرينا داخل الأنف والعين وقد يمتد إلى المخ، موضحًا أن المرض زاد الحديث عنه هذه الأيام لكثرة استخدام أدوية الكورتيزون المستخدمة في علاج فيروس كورونا.

وأوضح أن استخدام أدوية الكورتيوزون بكثرة من أعراضها الجانبية رفع معدلات السكر في الدم وتهبيط المناعة وهو ما يعمل على زيادة نسبة المواطنين ضعاف المناعة، مؤكدًا أن مرض الفطر الأسود من الأمراض التي يسهل علاجها بدون مضاعفات في مراحله الأولى قبل التوغل والانتشار في أنسجة الأنف والعين والمخ وهي المراحل المتأخرة من هذا المرض.

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