ميمي جمال تكشف قصة اختبار مشهد البكاء وسر اختيار عز الدين ذو الفقار لها





قالت الفنانة القديرة ميمي جمال إن كثيرًا من المسرحيات التي قدمتها حملت طابع "خفة الدم"، مؤكدة أنها عندما تشاهد هذه اللأعمال تتذكر دائمًا زمن الفن الجميل.





أوضحت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنها بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير عندما كانت في عمر التاسعة عبر فيلم "أقوى من الحب" قائلة: "كنت غاوية فن.. وحتة التمثيل دي كانت في دمي من وأنا صغيرة".





تابعت ميمي جمال أنها بعد تقديم فيلم "أقوى من الحب" بطولة عماد حمدي وشادية ومديحة يسري في طفولتها أعقبها اشتراكها في فيلم آخر من إخراج عز الدين ذو الفقار ثم فضلت استكمال دراستها في المدرسة حتى بلغت سن 13سنة وعندما نما إلى علمها وقتها أنه يجري تصوير فيلم "بين الأطلال" للمخرج عز الدين ذو الفقار في الجامعة خامرتها فكرة التوجه للمخرج وأن تخطره برغبتها في العمل معه.





أضافت أنه توجهت إليه بالفعل وأخبرته برغبتها في التمثيل ووافق، حيث كان من المفترض أن المرحلة الثانية من الفيلم أن يكون للفنانة فاتن حمامة ابنة تدعى صوفية ثروت فاستدعى مساعده وأسند لها الدور، قائلة: "روحت البيت مبسوطة وهتجنن لأن عندي أوردر الساعة 8 الصبح، ومن الفرحة مكنتش مصدقة نفسي".





أكملت: قابلت المخرج عز الدين ذو الفقار الذي طالبني بالبكاء فقلت له: (مفيش حاجة تخليني أعيط) فقال لي (عارفة، لو كنتي عيطتي مكنتش هاخدك لانك لو عملتي كده هيبقى بكاء تمثيل مش حقيقي)، فخدني وقالي كده عندك إحساس".











