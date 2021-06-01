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تعرف على الاتهامات الموجهة للمتهم البرازيلي المتحرش؟

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:54 ص
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
مـروة هيـكل
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وجهت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام للمتهم في واقعة تحرش برازيلي الجنسية بفتاة مصرية داخل أحد المحال لبيع البرديات الفرعونية، تم إاستُوقِافَ المتهم في طريقه إلى (مطار القاهرة الدولي)، تهمة التعرض للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم.
وادعى المتهم أمام النيابة العامة خلال إستجوابه أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمرت قبل قليل بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية بأحد المحالِّ.

ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها، كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المتحرش البرازيلي

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