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هل تُحل أزمة سد النهضة بالحرب؟.. عمرو موسى يجيب (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:33 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن العلاقة مع أثيوبيا كانت دائما علاقة طيبة، ولم يكن هناك ما يزعج هذه العلاقة، ويجب العمل على عودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.

وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن التعنت في السياسة يؤدي إلى إثارة ضخمة للرأي العام، والتوتر في المنطقة كلها، معلقا: "التعنت معنا في مصالحنا الأساسية لن يؤدي إلا إلى تعنت من جانبنا فيما يتعلق بمصالح أساسية لمن يضر بمصالحي".

وعن استخدام الحرب كحل لأزمة سد النهضة، عقب عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، "آخر الدواء الكي"، مشيرا إلى أننا الحرب مسألة صعبة لكل الدول، ولا يمكن أن ندعو للحرب لأنها مسألة خطيرة، ولكن يجب الحفاظ على المصالح، مؤكدا أن مصر مازال في يديها أوراق كثيرة.

واعتبر أن علاج ملف سد النهضة بعد 2011 ولمدة 3 سنوات لم يكن سليما، معلقا: "مصر دولة كبيرة ونقاشها في موضوع سد النهضة كان هزليا".

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