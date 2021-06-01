قرار جديد من الأهلي بشأن مؤجلات الفريق

حسم الجهاز الفني للأهلي قراره بالموافقة على خوض مبارياته المؤجلة أثناء فترة التوقف الدولي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بالمشاركة في أولمبياد طوكيو.





وأوضح مصدر في الجهاز الفني للأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء لا يمانعون استكمال ارمباريات المؤجلة على ضوء المواعيد التي سيحددها اتحاد الكرة في الساعات المقبلة.





وتواجد سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في مقر اتحاد الكرة لحضور الجلسة مع رؤساء ومندوبي الأندية.





يذكر أن الأهلي خاض 19 مباراة فقط من أصل 25 مباراة في ظل انشغاله بمنافسات قارية في دورى أبطال أفريقيا وبطولة السوبر الأفريقي.



