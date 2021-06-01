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مانشستر سيتي يخطط لضم راموس

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن عقد الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني ينتهي يوم 30 يونيو المقبل وسط ترقب كبير من العديد من الأندية.

وأفادت شبكة ESPNالعالمية بأن راموس يفضل تجديد عقده مع الملكي ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق بعد مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأكدت الشبكة العالمية أن مانشستر سيتي يراقب عن قرب موقف راموس، حيث يفكر النادي الإنجليزي في التعاقد معه لمدة موسمين في حال لم يجدد تعاقده مع الملكي.

وأوضحت الشبكة العالمية أن بيب جوارديولا المدير الفني مانشستر سيتي يقدر الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها سيرجيو راموس وجودته القيادية داخل الملعب.

وألمحت الشبكة العالمية أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع راموس لمدة موسمين مع وضع إمكانية لتجديده حتى موسم ثالث في حالة كان مستواه يسمح بذلك أو الانتقال إلى نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه من المنتظر أن يجتمع راموس مع بيريز في الأيام القليلة المقبلة.

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