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روبي تطرح أغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
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طرحت النجمة روبى، أغنيتها الجديدة بعنوان "قلبى بلاستيك"، اليوم الإثنين، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


 والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

كانت روبي، شوقت جمهورها لموعد طرح أغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روبي مقطع من الأغنية، وعلقت: عليه قائلة:"استنوا بكرة أغنيتي الجديدة قلبي بلاستيك على قناتي على اليوتيوب".

وفي سياق آخر، طرحت روبي مؤخرًا أغنية "حتة تانية" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما


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