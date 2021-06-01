عضو بـ"حماس": ملتزمون بوقف إطلاق النار طالما التزم الجانب الإسرائيلي

وجه خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، التحية إلى مصر وشعبها وشهدائها وقادتها لما تبذله في سبيل قضايا الأمة عامة وقضية فلسطين بشكل خاص، مؤكدًا أن مصر قامت بدور مشكور للتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.



وقال "الحية" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "استقبلنا مبادرة مصر بوقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي برضا وقبول، وكان شعور ممزوج بالفخر بشعبنا في حي الشيخ جراح الذي رد على غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ودافع عن القدس والمسجد الأقصى رغم مشاهد الدمار".



وأضاف "العدوان الإسرائيلي الأخير أسفر عن عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء، لسنا هواة حرب بل هواة حرية ونتعامل بمصداقية مع المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار مع الجانب الصهيوني، وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار طالما الجانب الإسرائيلي ملتزم بها".

وأشار إلى أن مصر لها الدور الريادي منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربًا عن اعتزازه بهذا الدور حتى الوصول إلى مرحلة الاتفاق، مستطردًا "لابد أن يدرك الاحتلال أن أسباب تصاعد الأحداث لا تزال موجودة والقدس هي عنوان القضية الفلسطينية".



وتابع "العدوان الإسرائيلي استهدف المباني المتواجد بها المكاتب الإعلامية لحجب صورة الدمار في القطاع، ليس لدينا مشكلة في إيجاد جهة وطنية لتولي إعادة الاعمار ونرحب بكل الجهود في هذا الصدد، ونريد أن تكون السلطة الفلسطينية طريقًا مساعدًا وليس عائقًا في طريق إعادة الإعمار".



