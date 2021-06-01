Advertisements

سفير مصر الأسبق بفلسطين: هناك ثقة في صدق وإخلاص دور القاهرة (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال السفير محمد منير، سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، إن هناك ثقة فلسطينية في صدق وإخلاص الدور المصري، خاصة أن القاهرة لم تدخر أي جهد لوقف أطلاق النار على قطاع غزة، وتثبيت الهدنة، في اطار مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة الذي يمثل امتداد استراتيجي للأمن القومي المصري.

وتابع "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وقف أطلاق النار منذ بداية تفجر الوضع في قطاع غزة، والعمل على إعادة اللحمة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أن مصر قامت بفتح معبر رفح بصفة دائمة انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، والعمل على تجنب الأزمات التي تؤدي إلى تفجر الموقف مثل تهجير الأهالي في حي الشيخ جراح، او هجمات المستوطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فلسطين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يطلب صفقة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يكشف حقيقة رحيل بوكيتينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

طارق فهمي: مصر قامت بجهود وسيطة لتنفيذ الهدنة في قطاع غزة

وفد أمني مصري يبحث مع هنية كسر الحصار على غزة

مصدر حكومي إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة والقتال قد يستأنف

وفد أمني مصري يصل قطاع غزة لبحث التهدئة

في عهد السيسي.. كيف ساعدت مصر في حل القضية الفلسطينية خلال آخر 6 سنوات؟

بعد نجاح وقف إطلاق النار.. جهود مصر لتثبيت الاتفاق في غزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

02:06 ص

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»