سفير مصر الأسبق بفلسطين: هناك ثقة في صدق وإخلاص دور القاهرة (فيديو)

قال السفير محمد منير، سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، إن هناك ثقة فلسطينية في صدق وإخلاص الدور المصري، خاصة أن القاهرة لم تدخر أي جهد لوقف أطلاق النار على قطاع غزة، وتثبيت الهدنة، في اطار مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة الذي يمثل امتداد استراتيجي للأمن القومي المصري.





وتابع "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وقف أطلاق النار منذ بداية تفجر الوضع في قطاع غزة، والعمل على إعادة اللحمة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة مع منظمة التحرير الفلسطينية.



