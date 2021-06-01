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أبوالغيط: نقترب من حرب باردة جديدة.. وأتوقع الأسوأ حال عدم حل القضية الفسلطينية (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:05 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
أمنية فوزي
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن التاريخ الإنساني قصة رقي وحضارة وتطور، ولكنه يقوم على فلسفة "القوة".

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حواره مع الإعلامي ضياء رشوان، ببرنامج "بالمصري"، المذاع على قناة "الغد": "يبدو لي أننا نقترب إلى ما يسمى بالحرب الباردة الجديدة"، لافتًا إلى أن الحرب الباردة استمرت من عام 1946 حتى عام 1988 ما بين الاتحاد السوفيتي والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الدولة الوطنية العربية ضُربت ضربًا مبرحًا، مؤكدًا أنه يجب استعادة الدولة الوطنية العربية، لافتًا إلى أنها وقعت في أخطاء.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي الأولى والأكبر، متابعًا: "نعيد تسليط الأضواء على حقوق فلسطين"، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع مسار دعم فلسطين، مؤكدا أن ابتلاع إسرائيل لفلسطين مرفوض عربيًا، مستكملًا: "أتوقع الأسوأ في حال عدم حل القضية الفسلطينية".

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