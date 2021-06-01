"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

أعرب الإعلامي تامر أمين، مساء الاثنين، عن أمنيته بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز التي أصيبت بفيروس كورونا، مضيفا: " النجمة دلال عبدالعزيز مازالت تعاني وحالتها حرجة وغير مستقرة وفقا لحديث ابنتها أيمي.. ياريت تدعو لها بالشفاء والرحمة والقوة والتعافي، هي نجمة كبيرة وحبيبة الملايين وصديقتي منذ 18 عاما وأعتبرها أختي".





وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "هي كانت طول الوقت مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، كانوا مثلث الحب الذي لا يفترق، آخر 20 سنة يوميا كانوا مع بعض، لحد ما رحلت منذ شهور رجاء وتركتهما، كانوا مثالا للصداقة والوفاء والحب والإخلاص ومساعدة الغير طول الوقت".



