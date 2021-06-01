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"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:03 ص
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
داليا الحسين
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أعرب الإعلامي تامر أمين، مساء الاثنين، عن أمنيته بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز التي أصيبت بفيروس كورونا، مضيفا: " النجمة دلال عبدالعزيز مازالت تعاني وحالتها حرجة وغير مستقرة وفقا لحديث ابنتها أيمي.. ياريت تدعو لها بالشفاء والرحمة والقوة والتعافي، هي نجمة كبيرة وحبيبة الملايين وصديقتي منذ 18 عاما وأعتبرها أختي".

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "هي كانت طول الوقت مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، كانوا مثلث الحب الذي لا يفترق، آخر 20 سنة يوميا كانوا مع بعض، لحد ما رحلت منذ شهور رجاء وتركتهما، كانوا مثالا للصداقة والوفاء والحب والإخلاص ومساعدة الغير طول الوقت".

وأضاف: "كنت بحب أقعد معاهم عشان أخد منهم جرعة حب وإيجابية، هذا الثلاثي ياما ساعدوا ناس، وإن شاء الله ربنا هيستجيب لدعاء الملايين بأنه يرجع دلال بالسلامة لأهلها وكفاية مصيبة رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.. أنا مشفق للغاية على القديرة ميرفت أمين، هي تشعر حاليا بالوحدة بعد رحيل رجاء الجداوي ومرض دلال عبدالعزيز.. وأنا بقولها لا تقلقي يا ميرفت إن شاء الله ربنا هيرجع لنا دلال بخير وتنور حياتنا من جديد".

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