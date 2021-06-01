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عمرو موسى: أرى عهدا نشطا في مختلف المجالات (فيديو)
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:53 ص
هدى عبدالرازق
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ثمن عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، الوضع الداخلي في مصر، قائلا: "نرى عهدا نشطا على مستوى مختلف المجالات".
وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية وتعليمية وصحية تعتبر تحدي ضخم نظرا لإهمال الوضع لفترة طويلة من الوقت.
وأضافالأمين العام الأسبق للجامعة العربية، "الوضع منذ عهد الملك فاروق في إواخر الأربعينات ثم العهد الناصري ثم الساداتي ثم مبارك أدى إلى اضطراب عملية النمو".
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