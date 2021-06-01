عضو الجبهة الديمقراطية: مصر تعتبر فلسطين قضيتها

وجه صالح ناصر، عضو الجبهة الديمقراطية الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في إعادة الإعمار وتوجيهاته بفتح معبر رفح والإسراع في علاج جرحى العدوان الأخير.





وقال "ناصر" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن موقف مصر تجاه القضية ثابت وراسخ والمعارك التي خاضتها مصر دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وقضيته لا تنسى.





وأكد أن مصر ورئاستها وشعبها يعتبرون فلسطين قضية مصرية من الطراز الأول، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية متواصلة منذ سنوات من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني.





وتابع "نترحم على شهداء مصر والأمة العربية الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية في وجه العدوان الإسرائيلي وسنستمر في دعم الدور المصري الساعي إلى خدمة القضية الوطنية الفلسطينية".



