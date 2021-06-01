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عمرو موسى: الصداقة مع أمريكا مطلوبة (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:54 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن الصداقة والعلاقات الإيجابية مع الولايات المتحدة الأمريكية مطلوبة، مشيرا إلى أن أمريكا دولة من الخطأ أن نكون عدوا لها.

وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر لديها مشاكل تستطيع أمريكا التدخل في حلها، ويوجد مشاكل إقليمة اخرى تسببت السياسة الأمريكية فيها، لافتا إلى أنه يرى أن ما حدث في 25 يناير ثورة، وإن كان تم استغلالها بشكل سيىء.

وأضاف الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، أن مصر هى الدولة الوحيدة التي يمكن ان تلعب دور حيوي في المنطقة، منوها بأن مصر والسعودية هما الوازنان للحركة الإقليمية في مواجهة إيران وتركيا.

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