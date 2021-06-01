ليفاندوفسكي يلمح لرحيله عن بايرن ميونخ

رحب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 32 عامًا برحيله عن صفوف الفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن الكثير من الشائعات ظهرت مؤخرًا حول إمكانية انضمام أفضل لاعب في العالم لأحد أندية عمالقة أوروبا في الصيف الحالي على الرغم من تبقي موسمين على نهاية عقده.





وألمحت التقارير الصحفية أن هذا التصريح المفاجئ يأتي ليزيد الأمور اشتعالًا داخل بايرن ميونخ الذي يرى مسئولوه أن النجم البولندي غير مطروح للبيع على الإطلاق.





وأفادت التقارير الصحفية بأن ليفاندوفسكي ارتبط بالإنضمام إلى العديد من أندية القارة العجوز أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك على الرغم من تقدمه في العمر.





وعن مستقبله, قال ليفاندوفسكي في تصريحات لفضائية Canal البولندية :"سأبقى منفتحًا على كافة الخيارات".





وأضاف: "أريد التعرف على لغة وثقافة جديدة، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال".





وعن الحياة في ميونخ، اختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلًا :"المدينة رائعة وكذلك النادي".



