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أول تعليق من هالة صدقي بعد طلبها في "بيت الطاعة"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
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علقت الفنانة هالة صدقي، علي ما أثير عن طلبها في بيت الطاعة، وقالت إن ما حدث معها من زوجها يحدث مع سيدات كثيرات وهي أن الزوج يستخدم أساليب ضغط متعددة ضد الزوجة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، أن زوجها السابق يستخدم نقطة ضعفها، وهي أطفالها، موضحة أن :"زوجي استخدم جميع الأساليب من منع سفر وأبتزنى بعمل فيديو شهير وطلقني على الهواء والشهر ده طلبني للطاعة وهو مكسبش ولا قضية لحد دلوقتى".

وذكرت القضية الوحيدة الذى كسبها زوجها أنه استطاع أن يقلل نفقة أولاده، مؤكدة أنه يرغب في إخراج أولاده من المدارس الخاصة لإدخالهم مدارس حكومة، وأضافت أنها بالفعل في بيت الطاعة، وأخلاقها تمنعها من الرد على تصرفات زوجها السابق.

وتابعت: "أعرف حدود العيب وعلشان خاطر عيون عيالي 7 سنين ساكتة ومبتكلمش.. وزوجي دفع نفقة 150 ألف جنيه مضطرا وليس حبا في أولاده".

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