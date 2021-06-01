قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أصدر فرمانا بإغلاق ملف التفاوض مع الأورجواياني جاستون سيرينو، لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، رغم أن اللاعب ما زال يمارس ضغوطا على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي.





وشهدت الفترة الماضية أنباء عن محاولات قوية يبذلها سيرينو من أجل الرحيل عن صن داونز الصيف الجاري والانتقال للأهلي.





وأشارت صحيفة: "KickOff" الجنوب إفريقية، إن سيرينو يرغب فى الحصول على 15 مليون راند "عملة البلاد المحلية"، ما يزيد على مليون دولار ويوازى 17 مليون جنيه مصرى فى الموسم الواحد، وهو ما لا يجده فى صن داونز.





وأوضح عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة الشمس أنه رغم محاولات اللاعب الانتقال للأهلي، إلا أن الخطيب أغلق الباب تماما أمام اللاعب الأورجواياني حرصا على علاقة الأهلي القوية مع صن داونز.





وأشار مجدي عبد الغني، أن علاقة الأهلي مع صن داونز باتت قوية للغاية الفترة الأخيرة، لذا ليس منطقيا أن يقوم النادي بضم لاعب يرغب صن داونز في بقائه.



