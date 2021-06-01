Advertisements

قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أصدر فرمانا بإغلاق ملف التفاوض مع الأورجواياني جاستون سيرينو، لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، رغم أن اللاعب ما زال يمارس ضغوطا على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي.

وشهدت الفترة الماضية أنباء عن محاولات قوية يبذلها سيرينو من أجل الرحيل عن صن داونز الصيف الجاري والانتقال للأهلي.

وأشارت صحيفة: "KickOff" الجنوب إفريقية، إن سيرينو يرغب فى الحصول على 15 مليون راند "عملة البلاد المحلية"، ما يزيد على مليون دولار ويوازى 17 مليون جنيه مصرى فى الموسم الواحد، وهو ما لا يجده فى صن داونز.

وأوضح عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة الشمس أنه رغم محاولات اللاعب الانتقال للأهلي، إلا أن الخطيب أغلق الباب تماما أمام اللاعب الأورجواياني حرصا على علاقة الأهلي القوية مع صن داونز.

وأشار مجدي عبد الغني، أن علاقة الأهلي مع صن داونز باتت قوية للغاية الفترة الأخيرة، لذا ليس منطقيا أن يقوم النادي بضم لاعب يرغب صن داونز في بقائه.

أخبار تهمك

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ أقل من ساعة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»