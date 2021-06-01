عمرو موسى: مصر قادت المنطقة بالقوة الناعمة (فيديو)

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن مصر قادت المنطقة بالقوة الناعمة، وإنما إيران حاولت قياة المنطقة بالقوة الخشنة، وهذه النوعية من القوة عمرها قصير.





وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن تركيا تريد أن تسيطر على المنطقة بالشراكة مع الإخوان، معلقا: "وده مش بيمشي مع المزاج المصري"، منوها بأن تواجد مصر يحدث توازن في منطقة الشرق الأوسط.



