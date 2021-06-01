منعًا للإصابة بالفطر الأسود.. أهم التحاليل الدورية لمرضى "السكر" (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن التحاليل التي يجب على مريض السكري عملها بشكل دوري، و هي كالتالي:

1_ الدهون والكوليسترول في الدم.

2_ الهيموجلوبين السكري.

3_ فحص القدمين.

4_ وظائف الكلى.

5_ وظائف الغدة الدرقية لدى مرضى السكرى من النوع الأول.

6_ فحص قاع العين.

7_ وظائف الكبد.

8_ زلال البول.

9_ زيارة طبيب القلب والأسنان.

هذا، وينصح الأطباء والخبراء في مجال الصحة، جميع مرضى السكري بالاهتمام بالتغذية الجيدة، و"تظبيط السكر" وإجراء التحاليل الدورية لأنهم من الفئات المعرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، نظرا لانخفاض مستوى مناعتهم.