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شيري عادل: ظروفي منعتني من "فارس بلا جواز".. ولا أعتبر مشاركتي في" للايجار" عودتي للسينما

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
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طمأنت الفنانة شيري عادل، جمهورها عبر the insider بالعربي بأن صحتها اليوم أفضل بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مشيرة الى أنها عانت من التعب الشديد في الفترة الماضية . 

وقالت إن هذا التعب كان السبب وراء عدم قدرتها على تصوير مشاهدها في مسلسل "فارس بلا جواز" لمصطفى قمر.

وأشارت الى أن فريق العمل و المنتجين تفهموا وضعها و قبلوا اعتذارها رغم أنها كانت متحمسة للمشاركة بالعمل لأن الحلقة كانت مكتوبة بطريقة حلوة حسب قولها . 

من جهة أخرى ، قالت شيري للإعلامي إيلي نخله أن مشاركتها في فيلم " للايجار " كضيفة شرف لا تعتبرها عودة رسمية للسينما بعد غياب ٤ سنوات و انما مشاركتها تأتي بسبب حبها للمنتج محمد يسري و لبطلي العمل خالد الصاوي و محمد سلام . 

ووصفت شيري الممثل خالد الصاوي بالعظيم مشيرة الى أنها سعيدة لتقديمها مشهداً معه في الفيلم ليبقى ذكرى حلوة لها . 

 شيري كشفت في نهاية اللقاء عن استعدادها لتقديم عمل سينمائي من بطولتها مع المخرج محمود كامل و أشارت الى أن الفيلم يناقش قضية مهمة جداً رافضة اعطاء المزيد من التفاصيل .

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