شيري عادل: ظروفي منعتني من "فارس بلا جواز".. ولا أعتبر مشاركتي في" للايجار" عودتي للسينما









طمأنت الفنانة شيري عادل، جمهورها عبر the insider بالعربي بأن صحتها اليوم أفضل بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مشيرة الى أنها عانت من التعب الشديد في الفترة الماضية .





وقالت إن هذا التعب كان السبب وراء عدم قدرتها على تصوير مشاهدها في مسلسل "فارس بلا جواز" لمصطفى قمر.





وأشارت الى أن فريق العمل و المنتجين تفهموا وضعها و قبلوا اعتذارها رغم أنها كانت متحمسة للمشاركة بالعمل لأن الحلقة كانت مكتوبة بطريقة حلوة حسب قولها .





من جهة أخرى ، قالت شيري للإعلامي إيلي نخله أن مشاركتها في فيلم " للايجار " كضيفة شرف لا تعتبرها عودة رسمية للسينما بعد غياب ٤ سنوات و انما مشاركتها تأتي بسبب حبها للمنتج محمد يسري و لبطلي العمل خالد الصاوي و محمد سلام .





ووصفت شيري الممثل خالد الصاوي بالعظيم مشيرة الى أنها سعيدة لتقديمها مشهداً معه في الفيلم ليبقى ذكرى حلوة لها .



