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السوبرانو العالمية أميرة سليم: سيد درويش بداية تعارفي على الجمهور المصري

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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استطاعت السوبرانو العالمية أميرة سليم أن تخطف قلوب الجمهور المصري بأدائها لأغنية الحلوة ديه للموسيقار الراحل سيد درويش بحس دافئ وصوت عذب.

وأكدت في تصريحات  أنها اول مرة تقوم  بتجربة أداء أغاني سيد درويش رغم  تقديمها في حفلات لها في أوروبا منذ العام 2003 ولاقت صدي واسعا. 

وكان آخرها تقديمها لأغنية سيد درويش بمصر خلال حفل افتتاح قصر المانسترلي من توزيع والدتها عازفة البيانو مارسيل متى و بمصاحبة عازف البيانو باسكال روزيه

وتابعت: "سعدت بالتعاون مع والدتي  في تقديم أغنية سيد درويش " الحلوة ديه" بتوزيع مختلف يغلب عليه الطابع الاوبرالي و يناسب ذوق الجمهور بمختلف فئاته العمرية".

وكشفت أميرة سليم عن تحضيرها لحفل قريب في دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو العالمي نادر العباسي الذي استطاع أن يبهر العالم بأنامله الذهبية خلال حفل نقل الموميات التاريخي من المتحف المصري إلى متحف الحضارة مؤخرا.

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