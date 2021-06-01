بنى سويف يستضيف ديروط بحثا عن العودة للانتصارات





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف نظيره ديروط اعصر اليوم الثلاثاء بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن منافسات الاسبوع 25 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره والاستمرار فى المنافسة وتقديم عرض قوى خاصة بعد تلقى الهزيمة المفاجئة بالجولة الماضية أمام الإعلاميين .



واستعاد بنى سويف جهود العديد من اللاعبين خاصة محمود كابونجا وأحمد قمحه بجانب تصعيد مجموعة من الناشئين .





فيما يسعى ديروط بقيادة مديره الفنى ياسر عبد العليم لتحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه ومواصلة الموسم الجيد للفريق وتقديم عروض قوية ومزاحمة الكبار .





وتعادل الفريقان بنتيجة 1/1 بمباراة الدور الاول التى أقيمت بملعب ديروط ، واحرز لبنى سويف مهاجمه طه نادى فيما أحرز لديروط مهاجمه فرغلى بالو .



ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويحتل ديروط المركز السادس برصيد 35 نقطة .