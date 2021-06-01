Advertisements

بنى سويف يستضيف ديروط بحثا عن العودة للانتصارات

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف نظيره ديروط اعصر اليوم الثلاثاء بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن منافسات الاسبوع 25 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويسعى بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره والاستمرار فى المنافسة وتقديم عرض قوى خاصة بعد تلقى الهزيمة المفاجئة بالجولة الماضية أمام الإعلاميين .

واستعاد بنى سويف جهود العديد من اللاعبين خاصة محمود كابونجا وأحمد قمحه بجانب تصعيد مجموعة من الناشئين .


فيما يسعى ديروط بقيادة مديره الفنى ياسر عبد العليم لتحقيق نتيجة ايجايبية خارج ملعبه ومواصلة الموسم الجيد للفريق وتقديم عروض قوية ومزاحمة الكبار .


وتعادل الفريقان بنتيجة 1/1 بمباراة الدور الاول التى أقيمت بملعب ديروط ، واحرز لبنى سويف مهاجمه طه نادى فيما أحرز لديروط مهاجمه فرغلى بالو .

ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويحتل ديروط المركز السادس برصيد 35 نقطة .

أخبار تهمك

أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»