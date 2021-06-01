جالطة سراي يدرس عروض مصطفي محمد

كشفت شبكة "A Spor" التركية، عن نية نادي جالطة سراي في دراسة العروض الخارجية التي ستأتي خلال أشهر الميركاتو الصيفي المقبل لثلاثة لاعبين على رأسهم مصطفى محمد.





ويلعب مصطفى محمد مع جالطة سراي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك منذ يناير الماضي، ولكن يمتلك النادي التركي أحقية شرائه بقيمة 4 ملايين دولار.





وبحسب الصحيفة، أن هناك 3 لاعبين قد يرحلون عن جالطة سراي في الصيف وهم مصطفى محمد وكريم أكتورك أوغلو وتيلان أنتاليالي.





وتابعت الصحيفة، أن جالطة سراي يرى أن الثلاثي قد يحصل على مزيد من العروض الخارجية بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في يورو 2020 وأولمبياد طوكيو.





ويتوقع نادي جالطة سراي، أن مشاركة مصطفى محمد وأكتورك أوغلو وأنتاليالي الدولية ستزيد من قيمتهم السوقية والعروض المادية المقدمة من قبل الأندية الخارجية لشرائهم.



