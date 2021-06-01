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عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:02 ص
العروسين محمد وإسراء
العروسين محمد وإسراء
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في حفل عائلي بهيج ووسط الأهل والأقارب والأصدقاء احتفل الخميس الماضي الموافق ٢٠٢١٥٢٧ بقاعة جراند سويس بمدينة السويس، الأستاذ محمد حسين ربيع، المدير العام السابق بشركة التعاون للبترول، وزوجته السيدة حنان مصطفى ربيع، بزفاف نجليهما إسلام محمد حسين ربيع، المحاسب بشركة الجلالة بالعين السخنة على الأستاذة إسراء جلال شلبي.

وبهذه المناسبة تتقدم عائلة البرماوي "بقرية ميت الرخا - زفتي - غربية"، عنهم المستشار محمد هاني البرماوي، المستشار القانوني لجريدة الفجر، والمستشار عمرو هاني البرماوي، بأجمل التهاني والتبريكات لجميع آل ربيع وآل شلبي بالغربية والسويس بمناسبة الزواج السعيد سائلين الله العلي القدير أن يرزقهما الذرية الطيبة المباركة ويوفق بينهما، وأن يمتعهما الله بحياة زوجية سعيدة مليئة بالأفراح.

وتتقدم "الفجر"، والعاملين بها، بخالص التهنئة إلى المستشار محمد هاني البرماوي، وجميع أفراد العائلة بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله أن يديم عليهم الأفراح وأن يرزق العروسين الذرية الصالحة.
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)
عائلة "البرماوي" تحتفل بزفاف "عمرو وإسراء" في أجواء من البهجة والسعادة (صور)

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