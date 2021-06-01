Advertisements

أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
علق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم نادي برشلونة الجديد، على انتقاله إلى البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صاحب الـ32 عامًا في تصريحات لوسائل إعلام برشلونة بعد التوقيع الرسمي: "نحن نعلم جميعًا ما هو برشلونة، إنه أفضل فريق كرة قدم في العالم".

وتابع: "أعتقد أنه كان قرارًا جيدًا أن أكون هنا وأساعد الفريق على تحقيق الألقاب، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، وآمل أن أتمكن من المساهمة في كل المباريات".

وأكمل: "كانت تجربة تعليمية رائعة بالنسبة لي مع أتلتيكو مدريد عندما وصلت أوروبا في عمر الـ18، ساعدني النادي كثيرًا، ثم ذهبت إلى مانشستر سيتي".

وواصل: "لقد تغيّرت كثيرًا عن اللاعب الذي كان في أتلتيكو مدريد، أصبحت أكثر خبرة مما سبق، وأتمنى أن أساهم بخبرتي في برشلونة".

وأتم: "لا يهم المستوى الفردي، إذا كان الفريق يعمل بشكل جيد، لن أنظر إلى مستواي الفردي، نحن فريق وأحاول أن أقدم كل شيء هنا، أريد الوصول إلى نهاية الموسم ونحن ننافس على جميع البطولات".

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ أقل من ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»