أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

علق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم نادي برشلونة الجديد، على انتقاله إلى البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال صاحب الـ32 عامًا في تصريحات لوسائل إعلام برشلونة بعد التوقيع الرسمي: "نحن نعلم جميعًا ما هو برشلونة، إنه أفضل فريق كرة قدم في العالم".





وتابع: "أعتقد أنه كان قرارًا جيدًا أن أكون هنا وأساعد الفريق على تحقيق الألقاب، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، وآمل أن أتمكن من المساهمة في كل المباريات".





وأكمل: "كانت تجربة تعليمية رائعة بالنسبة لي مع أتلتيكو مدريد عندما وصلت أوروبا في عمر الـ18، ساعدني النادي كثيرًا، ثم ذهبت إلى مانشستر سيتي".





وواصل: "لقد تغيّرت كثيرًا عن اللاعب الذي كان في أتلتيكو مدريد، أصبحت أكثر خبرة مما سبق، وأتمنى أن أساهم بخبرتي في برشلونة".





وأتم: "لا يهم المستوى الفردي، إذا كان الفريق يعمل بشكل جيد، لن أنظر إلى مستواي الفردي، نحن فريق وأحاول أن أقدم كل شيء هنا، أريد الوصول إلى نهاية الموسم ونحن ننافس على جميع البطولات".



