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هل بناء سد النهضة مؤامرة على مصر؟.. عمرو موسى يجيب (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:56 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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رد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، على احتمالية ان يكون سد النهضة مؤامرة ضد مصر، قال، "في حديث مع عدد من الدراسين والخبراء والمتابعين للتاريخ.. بالفعل من بناء السد العالي ودخول السوفيت الصورة كان هناك رد فعل".

وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الحديث عن بناء سد النهضة في 1999 ليخزن 14 مليار متر مكعب، ولم يكن هناك أزمة، ولكن بعد 2011 ولمدة 3 سنوات كان علاج الأمر لم يكن دقيقا.

وأضاف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، "الدولة المصرية الكبيرة نقاشها في هذا الملف خلال هذه الفترة كان هزليا، ولم يكن هناك جدية".

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عمرو موسى سد النهضة بوابة الفجر الفجر

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