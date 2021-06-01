محافظ بورسعيد: تسليم شقق مشروع "9000" قريبًا

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، شارع النائب الأسبق أبوبكر الصديق -شارع طرح البحر- سابقا بحي الشرق، بحضور العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بورسعيد وأسرة الأستاذ أبوبكر الصديق.





واشتكى مواطن أثناء الافتتاح إلى محافظ بورسعيد من تأخير استلام ابنته شقتها بمشروع "٩٠٠٠" للإسكان التعاوني وقال إن ابنته تسكن هي وأولادها وزوجها معه.





وبشّر محافظ بورسعيد، المواطن بقرب الانتهاء وتسليم الشقق السكنية لمشروع ٩٠٠٠ خلال الأشهر القليلة القادمة للمواطنين المستحقين للسكن، وأنه يبزل قصارى جهده لإنهاء المشروع.



