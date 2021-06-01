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محافظ بورسعيد: تسليم شقق مشروع "9000" قريبًا
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:03 ص
شيماء الريس
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، شارع النائب الأسبق أبوبكر الصديق -شارع طرح البحر- سابقا بحي الشرق، بحضور العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بورسعيد وأسرة الأستاذ أبوبكر الصديق.
واشتكى مواطن أثناء الافتتاح إلى محافظ بورسعيد من تأخير استلام ابنته شقتها بمشروع "٩٠٠٠" للإسكان التعاوني وقال إن ابنته تسكن هي وأولادها وزوجها معه.
وبشّر محافظ بورسعيد، المواطن بقرب الانتهاء وتسليم الشقق السكنية لمشروع ٩٠٠٠ خلال الأشهر القليلة القادمة للمواطنين المستحقين للسكن، وأنه يبزل قصارى جهده لإنهاء المشروع.
وأردف محافظ بورسعيد بأن أي مشروع للإسكان يتطلب بنية تحتية ومرافق وخدمات على درجة من الكفاءة ليوفر لأبناء المحافظة البيئة الآمنة للسكن، بحيث تكون على مستوى خدمي لحياة كريمة للمواطنين، موضحا أن مشكلة الإسكان في بعض المواطنين تكمن فيمن يتسلم الشقق السكنية بالفعل ويستثمر فيها أو يؤجرها أو يغلقها ولا يسكن فيها مما يضيع الفرصة على الشباب من أبناء المحافظة من المستحقين للسكن.
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