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حقيقة انتقال أشرف حكيمي لباريس سان جيرمان

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، اليوم الأحد، حقيقة وجود محادثات مع باريس سان جيرمان.

وأوضح كامانو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "إن حكيمي أفضل لاعب في أوروبا في مركزه، وهذا سبب ارتباط اسمه بأكثر من ناد".

وأضاف: "حكيمي لديه أربع سنوات متبقية في عقده مع إنتر، وأريد أن أوضح أنني لم أتحدث إلى أي نادٍ آخر".

وتابع: "الآن نحن هادئون، حكيمي انضم لفريقه الوطني، ولديه عقد طويل الأمد مع إنتر، أود شكر جميع مشجعي إنتر، الذين يرسلون له رسائل هذه الأيام".

وفيما سبق ترددت أنباء قوية مؤخرا، عن اقتراب حكيمي من الانتقال إلى النادي الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو، بعد موسم واحد فقط مع إنتر ميلان، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النيراتزوري.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان يسعى لبيع عدد من نجومه، من أجل مواجهة أزمته المالية، وهو ما دفع المدرب أنطونيو كونتي للرحيل.

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