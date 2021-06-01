Advertisements

نجم الأهلي يتمسك بالاحتراف الأوروبي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
يرغب أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المعار من النادي الأهلي، في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

يأتي ذلك وفقاً لما أكدته تقارير صحفية، في الوقت ذاته أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، رغبته في عودة المهاجم إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته.

ويدرس أحمد ياسر ريان عدم العودة إلى النادي الأهلي، خوفاً من عدم حصوله على الفرصة كاملة في ظل تألق محمد شريف، واقتناع موسيماني بـ صلاح محسن.

جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان، ظهر مع سيراميكا كليوباترا، خلال الموسم الحالي، بشكل لافت، وسجل 12 هدف حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»