نجم الأهلي يتمسك بالاحتراف الأوروبي

يرغب أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المعار من النادي الأهلي، في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.





يأتي ذلك وفقاً لما أكدته تقارير صحفية، في الوقت ذاته أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، رغبته في عودة المهاجم إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته.





ويدرس أحمد ياسر ريان عدم العودة إلى النادي الأهلي، خوفاً من عدم حصوله على الفرصة كاملة في ظل تألق محمد شريف، واقتناع موسيماني بـ صلاح محسن.





جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان، ظهر مع سيراميكا كليوباترا، خلال الموسم الحالي، بشكل لافت، وسجل 12 هدف حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز.



