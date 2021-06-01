ميمي جمال تكشف آخر كلمات زوجها الراحل حسن مصطفى لها









قالت الفنانة ميمى جمال، قصة حبها لزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى ولماذا توقفت مرتين خلال مسيرتها الفنية،





وتحدثت خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on عن قصة حبهما، قائلة: "كنا زملاء مع بعض في المسرح، وهو عنده مشاكل مع زوجته، وكان مش عجبنى دور اللى بقدمه ومتضايقة، لقيت حسن جه وبيقولى أنا كمان مش عجبنى حاجات في حياتى الشغل ملهوش دعوة بدأت صداقة نشتكى لبعض ونرغى سوا".



