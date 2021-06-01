المصري يوقع غرامة مالية على لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، منافسات بطولة كأس مصر، من دور ربع النهائي، على يد أسوان، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.





وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، أن مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، قرر إيقاف مستحقات اللاعبين، فيما تم توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على كل لاعب.





كما أوضح هاشم، أن مجلس إدارة نادي المصري، قرر عقد جلسة مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، منذ مباراة الزمالك ثم التعادل المخيب للآمال أمام وادي دجلة بهدفين لمثليهما، وفي الأخير الخروج من كأس مصر أمام أسوان.



