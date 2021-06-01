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اليونايتد يرصد ساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع ساؤول نيجويز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أتليتكو مدريد، فتح الباب أمام الراغبين في ضم نيجويز، بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان ويوفنتوس، مهتم أيضاً بالتعاقد مع اللاعب، إلا أنه يفضل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وكافح ساؤول، في الموسم المنصرم، من أجل الحفاظ على موقعه في التشكيلة الأساسية لأتلتيكو، حيث بدأ 22 مباراة فقط بالدوري، في وقت يريد فيه مانشستر يونايتد ضم لاعب وسط جديد، مع توقعات برحيل نيمانيا ماتيتش وخوان ماتا.

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