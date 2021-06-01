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مدرب أسوان: هدف المصري الأول جاء من تسلل وهذه استعداداتنا لمباراة الزمالك

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز أمام المصري، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وأشار عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten  ’’، إلى أنه نجح في تقديم مباراة كبيرة أمام المصري، الذي يعد أحد أضلاع المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز.

وتابع، "نجحنا في عمل ريمونتادا، بعدما تأخرنا بهدفين، واتعجب من احتساب الهدف لفريق المصري، الذي سجله لاعبنا أحمد الصغيري في مرماه، فهو من تسلل واضح".

وأكد أنه نجح في التغلب على الإرهاق خلال هذه المباراة، وذلك عقب عودة الفريق من الإسكندرية بعد خوض مباراة الاتحاد السكندري الماضية، ثم السفر مرة أخرى ومواجهة المصري الذي يخوض جميع مبارياته على ستاد الإسكندرية وهذه أحد العوامل التي يستفيد منها الفريق البورسعيدي بشكل كبير.

واستكمل، " نستعد لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف حتى نتجهز بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العام".

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