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مانشستر سيتي يطلب صفقة من برشلونة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن صفقة محتملة بين نادي برشلونة ومانشستر سيتي قد تحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويرغب نادي برشلونة في التخلص من سيرجي روبيرتو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل انتهاء عقده مع نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2022.

وارتبط إسم مانشستر سيتي في الصيف الماضي، بالتعاقد مع سيرجي روبرتو، بناءً على رغبة من بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزن.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك ترحيب من الأطراف الثلاثة بعقد تلك الصفقة، رغم أن أولوية روبيرتو هي الاستمرار في برشلونة ولكن إذا لم يقم بتجديد عقده، فسيفكر في الرحيل ومانشستر سيتي في المقدمة.

وتابعت الصحيفة، أنه حتى الآن لم يحسم برشلونة مستقبل روبيرتو لأن هناك رغبة من قبل الإدارة في تجديد دماء الفريق وبيع لاعبين لتمويل صفقات مميزة.

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