بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

يحظى محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باهتمام نادي بيراميدز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقام مسئولو بيراميدز، بالتحدث مع الونش، من أجل جس نبضه، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى صفوف السماوي خلال الفترة المقبلة.





واوضحت تقارير صحفية، أن الونش ألقى الكرة في ملعب إدارة الزمالك لحسم مستقبله خلال الفترة الماضية، خصوصاً أنه لا يزال مرتبط بعقد مع إدارة النادى.





جدير بالذكر أن محمود حمدي الونش، يقدم مستويات مميزة مع نادي الزمالك، لذا يحظى باهتمام عدد من الأندية لضمه خلال الفترة المقبلة.



