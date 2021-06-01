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مدرب بلجيكا يعلق على مشاركة دي بروين في اليورو

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أكد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن مشاركة كيفن دي بروين في بطولة أوروبا لكرة القدم ستتضح خلال 4 أو 5 أيام، وذلك بعد تعرض نجم مانشستر سيتي لإصابة بكسور في الوجه.

وقال مارتينيز خلال تصريحات صحفية: "برنامج كيفن مختلف عن بقية اللاعبين وسينضم إلينا فقط بعد 7 أيام لأنه شارك في نهائي دوري الأبطال.. لكن البرنامج تغير بالتأكيد ولن يتمكن من الراحة وحسب".

وتابع: "يجب أن نتعامل بحذر شديد وستتضح الأمور أكثر في الأيام المقبلة وتحدثت مع كيفن ويتحلى بالإيجابية".

وأكمل: "نحن محظوظون جدا بأن الكسور لا تحتاج لجراحة لأن الخضوع لجراحة، كان يعني أن مشاركته مستحيلة في بطولة أوروبا".

وأتم: "لا نعرف إن كان سيلعب المباراة الأولى، ولا يمكنني الإجابة، لأنني لا أملك حقائق طبية الآن وما زلنا نقيم الإصابة ونتوقع وضوحا أكبر خلال 4 أو 5 أيام وبعدها سنعرف الخطوات المقبلة لكيفن".

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