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مدرب بلجيكا يعلق على مشاركة دي بروين في اليورو
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:01 ص
غدير أحمد
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أكد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، أن مشاركة كيفن دي بروين في بطولة أوروبا لكرة القدم ستتضح خلال 4 أو 5 أيام، وذلك بعد تعرض نجم مانشستر سيتي لإصابة بكسور في الوجه.
وقال مارتينيز خلال تصريحات صحفية: "برنامج كيفن مختلف عن بقية اللاعبين وسينضم إلينا فقط بعد 7 أيام لأنه شارك في نهائي دوري الأبطال.. لكن البرنامج تغير بالتأكيد ولن يتمكن من الراحة وحسب".
وتابع: "يجب أن نتعامل بحذر شديد وستتضح الأمور أكثر في الأيام المقبلة وتحدثت مع كيفن ويتحلى بالإيجابية".
وأكمل: "نحن محظوظون جدا بأن الكسور لا تحتاج لجراحة لأن الخضوع لجراحة، كان يعني أن مشاركته مستحيلة في بطولة أوروبا".
وأتم: "لا نعرف إن كان سيلعب المباراة الأولى، ولا يمكنني الإجابة، لأنني لا أملك حقائق طبية الآن وما زلنا نقيم الإصابة ونتوقع وضوحا أكبر خلال 4 أو 5 أيام وبعدها سنعرف الخطوات المقبلة لكيفن".
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