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تشكيل برشلونة المتوقع بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني يستعد للدخول بقوة في الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل الحصول على خدمات بعض النجوم في محاولة منه لإستعادة بريق الفريق مرة أخرى.

وأفادت التقارير الصحفية بأن لابورتا يسعى للتعاقد مع لاعبين بشكل مجاني بسبب الوضع الإقتصادي السئ للبرسا وستكون أول صفقات البلوجرانا هي الهولندي جورجينو فاينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي،حيث ينتظر برشلونة نهاية عقد النجم الهولندي مع فريقه عقب نهاية الموسم الحالي لينتقل إلى البرسا في صفقة إنتقال حر في الصيف الحالي.

وألمحت التقارير الصحفية أن برشلونة يسعى للتعاقد مع إيريك جارسيا والأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجمي مانشستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى التعاقد مع ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي وذلك في صفقة إنتقال حر.

ولفتت التقارير الصحفية أنه من الممكن رؤية تشكيل برشلونة في الموسم المقبل كالأتي:-
حراسة المرمى : تير شتيجن.
خط الدفاع : جارسيا- دي يونج- مينغويزا.
خط الوسط : فاينالدوم- بيدري- بوسكيتس- دست.
خط الهجوم : ميسي- أجويرو - جريزمان.

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