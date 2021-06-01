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موسيماني يستقر على بديل أفشة أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يحاول الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فس تجهيز بديل لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، الذى تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نادي نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهائية.

وكشف مسئولو الأهلي أن أفشة سيغيب أسبوعين عن الفريق الأحمر، ولم يتحدد موقفه من المشاركة فى مباراة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 19 يونيو المقبل.

ويفاضل موسيماني بين أكثر من لاعب يجيدون اللعب في هذا المركز سواء ناصر ماهر، باعتباره المرشح الأبرز لتعويض غياب أفشة أو جونيور أجاي الذى يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناحين أو صانع الألعاب أو المهاجم الصريح.

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