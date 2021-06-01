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الكشف عن مستقبل موراتا
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:01 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف ألفارو موراتا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمعار من نادي أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد لا يضع موراتا ضمن خططه للموسم الجديد 2021-2022.
وتابعت الصحيفة، أن الروخي بلانكوس يعتقد أن موراتا سيبقى في يوفنتوس، بعد موسمه الرائع في إيطاليا.
وأشارت الصحيفة، أن هناك شكوك حول بقائه في يوفنتوس لعدة أسباب، أبرزها أن البيانكونيري كان مهددًا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح في بلوغ المسابقة، بالإضافة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.
وأوضحت الصحيفة، أن فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أكد أن يوفنتوس اتخذ قراره بالفعل بخصوص موراتا، حيث سيمدد فترة إعارة اللاعب لموسم آخر، ومن المقرر أن يتخذ هذه الخطوة، خلال الأسبوع الجاري.
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