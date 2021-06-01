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الكشف عن مستقبل موراتا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف ألفارو موراتا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي والمعار من نادي أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد لا يضع موراتا ضمن خططه للموسم الجديد 2021-2022.

وتابعت الصحيفة، أن الروخي بلانكوس يعتقد أن موراتا سيبقى في يوفنتوس، بعد موسمه الرائع في إيطاليا.

وأشارت الصحيفة، أن هناك شكوك حول بقائه في يوفنتوس لعدة أسباب، أبرزها أن البيانكونيري كان مهددًا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح في بلوغ المسابقة، بالإضافة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، أكد أن يوفنتوس اتخذ قراره بالفعل بخصوص موراتا، حيث سيمدد فترة إعارة اللاعب لموسم آخر، ومن المقرر أن يتخذ هذه الخطوة، خلال الأسبوع الجاري.

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