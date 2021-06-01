باريس سان جيرمان يكشف حقيقة رحيل بوكيتينو

اتخذ البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي قراره وحسم مصير الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق بعد الشائعات التي ربطته بالرحيل عن الفريق الباريسي.





وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن ماوريسيو بوكيتينو قدم طلباً للنادي الفرنسي من أجل السماح له بالرحيل وسط إهتمام توتنهام وريال مدريد بالتعاقد معه.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بوكيتينو تولى قيادة باريس سان جيرمان في يناير الماضي خلفاً للألماني توماس توخيل الذي انتقل إلى تشيلسي وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا.





وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها شبكة Europe1العالمية:" ماوريسيو بوكيتينو لديه عقد لمدة عامين هنا في باريس سان جيرمان ونحن سعداء جدًا به".



